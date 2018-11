France-Uruguay en match amical : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Battue aux Pays-Bas, pour la première fois depuis son sacre en Russie, l’équipe de France retrouve, ce mardi 20 novembre, l’Uruguay, que les Bleus avaient éliminé en quart de finale de la Coupe du monde. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur M6.

Dans les couloirs de Clairefontaine, les sourires se font rares. Les Tricolores n’ont pas encore digéré la claque reçue, vendredi soir, aux Pays-Bas (2-0) à l’issue d’une performance d’une piètre qualité. Depuis le coup de sifflet final et le retour dans leur fief, le mot d’ordre est à la remobilisation générale pour affronter les coéquipiers d’Edinson Cavani, dont la venue au stade de France mettra un point final à une année rendue merveilleuse par ce titre de champion du monde. «La prestation était inquiétante. Il n’y avait rien à tirer de ce match, a lancé, ce dimanche, Kylian Mbappé. On est dans l’obligation de réagir au plus vite et ça vient dès mardi.»

Reste à savoir avec quels joueurs sur la pelouse. Et deux options s’offrent à un Didier Deschamps particulièrement remonté au sortir de ce revers : reconduire le même onze de départ qui a des choses à se faire pardonner ou procéder à plusieurs changements en écartant les joueurs qui ont déçu (Kimpembe, Pavard, Digne, Nzonzi, Giroud…) pour donner du temps de jeu et voir à l’œuvre d’autres.

Comme Ferland Mendy dans le couloir gauche de la défense, Tanguy Ndombele dans l’entrejeu ou encore Ousmane Dembele et Florian Thauvin en attaque, avec une nouvelle (dernière ?) opportunité de démontrer leur qualité en bleu, parmi d’autres. Et même s’il ne s’agit que d’un match amical, la pression sera forte sur les épaules de l’équipe alignée. «C’est notre dernière sortie en 2018 et on ne peut pas se permettre de boucler une si belle année avec un résultat négatif», a prévenu Mbappé.