L'équipe de France s'impose face à l'Uruguay (1-0) et termine l'année en beauté

Ce n’est certainement pas une rencontre qui restera dans les annales. Néanmoins, l’essentiel a été fait par l’équipe de France, qui a achevé sa merveilleuse année par une victoire, mardi, face à l’Uruguay (1-0).

Pour leur 18e et dernier match en 2018 (12 succès, 4 nuls, 2 défaites), les hommes de Didier Deschamps étaient forcément très attendus quelques jours après leur défaite aux Pays-Bas (2-0). Il était très important pour eux de se rattraper.

Et malgré les mauvaises conditions (froid, terrain dur), les Tricolores sont parvenus à s’imposer grâce à un penalty, après une main de Caceres, transformé par Olivier Giroud (52e). L’occasion pour l’attaquant de Chelsea d’inscrire son 33e but sous le maillot de l’équipe de France et de revenir à une longueur de David Trezeguet au classement des meilleurs buteurs Tricolores.

Mbappé sort sur blessure

«Il fallait remettre les choses au point après notre match aux Pays-Bas, a confié le buteur. On conclut l’année de belle manière. C’est ce qui était le plus important.» Une réaction qui était attendue et qui atténue quelque peu l’élimination pour le premier Final Four de la Ligue des nations. « Dans le contenu, c’est beaucoup mieux et ce n’est pas difficile par rapport à notre dernier match, a confié Deschamps. C’est bien de clôturer cette année 2018 par une victoire. »

Toutefois, la soirée n’aura pas été aussi festive que ça avec la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. Sur un face-à-face avec le portier uruguayen, l’attaquant du PSG est mal retombé et s’est déboîté l’épaule droite. Fort heureusement, le staff médical a pu lui remettre en place. Et un premier diagnostic se voulait rassurant, en attendant d’autres examens médicaux aujourd’hui.