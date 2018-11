XV de France : le dilemme de Jacques Brunel avant d'affronter les Fidji

Après la victoire, le week-end dernier, face à l’Argentine (28-13), Jacques Brunel est confronté à un dilemme : reconduire, jeudi matin, le XV de France victorieux des Pumas ou ouvrir son équipe pour affronter, samedi, les Fidji.

Si un ou deux changements s’imposent avec le forfait de Maxime Médard, le manager tricolore pourrait être tenté de jouer la carte de la continuité pour enchaîner un deuxième succès consécutif, et ainsi renforcer les automatismes lors de ce troisième et dernier test-match d’automne.

Préparer le Mondial

Mais cette stabilité empêcherait de pouvoir tester d’autres joueurs. Et les occasions de faire tourner son groupe ne seront plus nombreuses d’ici la Coupe du monde 2019 au Japon. Car en février se présentera le Tournoi des 6 nations, lors duquel les Bleus seront très attendus, eux qui ne l’ont plus gagné depuis 2010.

«Le groupe commence à se dessiner, mais on espère vraiment trouver une équipe, je parle de vingt-cinq ou trente mecs qui ont un vécu ensemble», avait d’ailleurs confié, dimanche, Jean-Baptiste Elissalde, entraîneur des trois-quarts. Un juste milieu sur lequel le staff technique doit plancher.