6 Nations : le XV de France joue gros face au pays de Galles

L’heure du rebond ? Le XV de France retrouve, vendredi soir, le terrain face au pays de Galles en ouverture du Tournoi des 6 nations avec l’objectif de renouer avec le succès pour bien lancer cette compétition.

Et aussi pour oublier la défaite historique face aux Fidji en novembre dernier au Stade de France (14-21). «On a besoin de gagner ce match pour essayer de créer une dynamique qui peut nous faire passer le Tournoi dans de bonnes conditions», a indiqué Jacques Brunel, conscient que la tâche ne sera pas aisée contre des Gallois qui restent sur une série de neuf victoires.

Alors que, dans le même temps, les Tricolores n’ont plus réussi à remporter plus de deux matchs consécutifs depuis… novembre 2012 (hors préparation et début de Mondial 2015). Cependant, un succès face au XV du Poireau ferait le plus grand bien à ses troupes avant de se rendre, la semaine prochaine, en Angleterre.

Bien préparer le Mondial

Pour parvenir à ses fins, le manager des Bleus, qui dispose enfin d’un groupe quasiment complet, a décidé de titulariser le très jeune Romain Ntamack (19 ans) et le tout récent naturalisé Paul Willemse, ainsi que la paire Morgan Parra-Camille Lopez en charnière. Une association des deux Clermontois voulu depuis un petit moment par le staff technique. Reste désormais à voir si cela portera ses fruits.

Une chose est sûre, ce premier match de l’année aura également comme objectif de commencer à préparer la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre) qui approche à grand pas…