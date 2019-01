Disparition de l'avion d'Emiliano Sala : les parents du joueur réagissent

Alors que les chances de retrouver l'avion dans lequel avait pris place le footballeur argentin Emiliano Sala s'amenuisent d'heure en heure, les parents du joueur, qui venait de quitter le FC Nantes pour le club de Cardiff, ont exprimé leur vive émotion à la télévision argentine.

«Je suis désespéré. Je ne sais rien. Pourvu que tout se termine bien», a déclaré à C5N Horacio le père. «L'avion est celui du président du club de Cardiff. On nous a informés que l'avion avait disparu et qu'ils le cherchaient. Nous sommes en contact minute par minute», a de son côté dit la maman d'Emiliano Sala, Mercedes Sala.

Les opérations de recherche se poursuivaient sans grand espoir mardi après-midi pour tenter de retrouver l'avion effectuant la liaison Nantes-Cardiff lundi soir et qui a subitement disparu des radars. «Je ne m'attends pas à retrouver quelconque survivant et je pense que les garde-côtes non plus. Nous ne savons même pas comment l’avion a disparu.», a dit John Fitzgerald, responsable des recherches aériennes.

«Je ne m'attends pas à retrouver quelconque survivant»

Hormis l'ex-Canari, le pilote était à ses côtés dans l'appareil. Ce dernier est un avion de tourisme monomoteur Piper PA-46 Malibu.

Emiliano Sala venait de s'engager pour trois ans et demi avec son nouveau club et venait de faire ses adieux à ses anciens coéquipiers nantais.