Lucas Pouille-Milos Raonic en quart de finale de l’Open d’Australie : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Pour son troisième quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem, Lucas Pouille affronte le Canadien, ce mercredi 23 janvier, pour une place dans le dernier carré de l’Open d’Australie. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité pas avant 5 heures du matin sur Eurosport 1.

Depuis sa qualification, le téléphone du Français est particulièrement sollicité, avec plus d’une centaine de messages reçus. Mais il n’a pas pris la peine de répondre à tout le monde. Le Nordiste, qui n'avait pas encore remporté la moindre rencontre à Melbourne depuis sa première participation en 2014, reste focaliser sur son rendez-vous contre Milos Raonic (tête de série n°16), qui peut lui ouvrir les portes d’une première demi-finale dans un tournoi Majeur.

Pour se donner toutes les chances, l'ancien n°1 tricolore a rapidement repris le chemin de l’entraînement, où il a notamment «travaillé le retour» sous le regard avisé d’Amélie Mauresmo. Sa capacité a retourné le service dévastateur du Canadien, qui a distribué 15 aces et flirté avec les 80% de premières balles pour balayer Alexander Zverev (n°4 mondial) au tour précédent, sera l’une des clés pour venir à bout d’un adversaire qu’il n’a jamais battu en trois confrontations.

«C’est le meilleur serveur au monde. C’est un bon challenge. (…) Si on arrive à le retourner et le mettre un peu sous pression, on ne sait pas ce qu’il peut se passer», a confié Pouille, qui n’avait plus aligné quatre succès consécutifs depuis février dernier. Un cinquième serait synonyme de dernier carré.