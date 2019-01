PSG-Strasbourg, 16e de finale de la Coupe de France, à quelle heure et sur quelle chaine ?

Quadruple tenant du titre, le PSG accueille Strasbourg, ce mercredi 32 janvier, en 16e de finale de la Coupe de France. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h05 sur France 3 et Eurosport 2.

La neige, qui a touché le nord du pays, a également perturbé les plans du PSG. Si l’épaisse couche tombée, ce mardi, au Camp des Loges a fait le bonheur de Daniel Alves, qui s’en est donné à cœur joie, elle a contraint le staff parisien d’annuler la séance d’entrainement prévue en fin de matinée. A la place, Neymar et ses coéquipiers ont eu le droit à une séance bien au chaud en salle pour préparer la venue de Strasbourg, quatre jours après le festival face à Guingamp (9-0).

Mais, si l’entraîneur alsacien Thierry Laurey prévoit de présenter une équipe remaniée, ils doivent s’attendre à une toute autre opposition. Cinquième de Ligue 1, le club strasbourgeois reste sur une série de six victoires consécutives, dont cinq hors de ses bases, et avait accroché Paris, il y a un mois et demi, en championnat (1-1). «Ils sont dans une bonne dynamique. L’équipe joue regroupée, de manière très agressive, a indiqué Thomas Tuchel. On en a fait l’expérience chez eux, où il a été très difficile de se procurer des occasions et de marquer. (…) On devra être à notre meilleur niveau.» Car les Parisiens n’ont pas le droit à l’erreur.

Une élimination, deux semaines après celle en Coupe de la Ligue, serait forcément mal vue. «On a perdu une possibilité de gagner un trophée. Il est donc important de battre Strasbourg», a insisté Tuchel, qui va être encore obligé de bricoler pour composer son milieu de terrain. A une semaine de la fin du mercato, les dirigeants n’ont toujours pas trouvé la perle rare susceptible de venir renforcer l’entrejeu, alors que les noms d’Idrissa Gueye, Leandro Paredes et Julian Weigl continuent de circuler sans qu’une issue ne soit trouvée.

Et le temps presse avec la blessure à la cheville de Marco Verratti. En attendant, Dani Alves devrait une nouvelle dépanner à ce poste. «Il a été extraordinaire contre Amiens et Guingamp, a confié Tuchel. Il est super important avec sa mentalité, ses qualités. Il a fait des entraînements incroyables.» Et si cette solution était appelée à perdurer ? Réponse le 31 à minuit.