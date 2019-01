Transferts du mercato d'hiver en Ligue 1 : «Super Mario» débarque à l'OM

Le marché des transferts a ouvert ses portes le 1er janvier. Durant un mois, les clubs français peuvent se renforcer et/ou vendre certains de leurs joueurs. Retrouvez les rumeurs et officialisations équipe par équipe.

Amiens

Un petit tour et puis s'en va pour Ganso : le Brésilien de 29 ans, ancien coéquipier de Neymar à Santos (Brésil), a décidé de mettre un terme à son prêt en Picardie. Non satisfait de son temps de jeu, le milieu qui appartient au FC Séville est convoité par des clubs chinois et brésiliens.

Le club aurait relancé la piste menant à son ancien joueur Gaël Kakuta (6 buts, 6 passes décisives), parti cet été au Rayo Vallecano.

Angers

D'après le journal l'Équipe, les dirigeants du SCO sont satisfaits de leur effectif et ne devraient pas se montrer très actifs sur le marché des transferts.

Bordeaux

Le manager général, Ricardo, a donné sa liste de Noël à ses dirigeants : un numéro 10 et un latéral gauche. Pour cela, les Bordelais disposent d'une grosse dizaine de millions d'euros.

Caen

Par la voix de son président, Gilles Sergent, le club normand a donné des indications sur les deux profils recherchés par son club : un attaquant excentré et un milieu défensif. Et le club normand pourrait avoir trouvé son bonheur avec le recrutement d'Aly Ndom (Stade de Reims).

Pisté, le Parisien Timothy Weah a finalement préféré rejoindre en prêt le Celtic Glasgow.

Dijon

Après le licenciement d'Olivier Dall'Oglio, il y a quelques semaines, Dijon a finalement jeté son dévolu sur Antoine Kombouaré. Ejecté du banc de Guingamp dernièrement, l'ancien entraîneur du PSG s'est engagé jusqu'à la fin de saison en Bourgogne.

Guingamp

Auteur d'un début de saison très compliqué, la lanterne rouge du championnat est très active. L'EAG a déjà enregistré le prêt de l'attaquant Alexandre Mendy en provenance de Bordeaux. Le club breton s'est aussi attaché les services du latéral suédois Johan Larsson, international de 28 ans, qui évoluait à Brondby au Danemark. Didier Ndong, Papy Djilibodji (Sunderland) et Mehdi Merghem (Châteauroux) ont également rejoint le club breton.

Lille

Le LOSC aurait mis son milieu de terrain Thiago Mendes sur le marché des transferts. Le club nordiste a également reçu la candidature d'une de ses anciennes gloires : l'Ivoirien Gervinho. Courtisé par de nombreux clubs, Pépé a vu son prix fixé à 80 millions d'euros par ses dirigeants.

Lyon

Jean-Michel Aulas a fait part de son souhait de prolonger le contrat de Nabil Fekir. Côté recrutement, le coach lyonnais Bruno Genesio a affirmé que son club «n'était pas dans l'optique de recruter pour l'instant».

Marseille

L'OM est toujours à la recherche d'un attaquant et vise aussi le poste de latéral gauche occupé par Jordan Amavi. Mario Balotelli, proche de rejoindre le club olympien l'été dernier, a enfin signé un contrat de 6 mois. Trois joueurs pourraient partir de l'OM cet hiver : Thomas Hubocan, Aymen Abdennour et Grégory Sertic.

Monaco

Arrivées : Cesc Fabregas (Chelsea)

Départs :

Montpellier

Le MHSC a enregistré la venue du défenseur uruguayen Mathias Suarez en provenance du Defensor Sporting.

Nantes

L'Equipe rapporte que les dirigeants nantais se seraient déjà mis d'accord avec leurs homologues de Cardiff (Premier League) pour le transfert de l'attaquant Emiliano Sala (12 buts cette saison) contre environ 20 millions d'euros. Globalement, le FC Nantes devrait dégraisser et sera vigilant sur de possibles bons coups (prêts ?).

Nice

Questionné par Nice Matin, Patrick Vieira s'est fait une raison concernant Mario Balotelli. L'histoire entre l'international italien et le club niçois pourrait prendre fin prochainement.

Nîmes

Le club gardois a enregistré le prêt de Jordan Ferri (Lyon). Il s'agira de la seule recrue pour le Nîmes Olympique à en croire le directeur sportif du club : «à 10.000% on ne prend personne cet hiver», a martelé le dirigeant.

Paris-Saint-Germain

Depuis plus d'un an, le champion de France souhaite se renforcer au milieu. Le mercato parisien dépendra en grande partie de la liberté laissée par le fair-play financier, à moins de réaliser quelques ventes. Julian Weigl que Thomas Tuchel connaît bien pour l'avoir cotoyé au Borussia Dortmund, fait partie des pistes évoquées comme Cesc Fabregas.

En fin de contrat en juin, Adrien Rabiot va quitter la capitale et un transfert dès cet hiver n'est pas impossible. Thimothy Weah a été prêté au Celtic Glasgow.

Reims

Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims a partagé qu'il était satisfait de son effectif.

Rennes

Les Rennais ont réalisé un gros marché des transferts l'été dernier et restent à l'affût d'une opportunité pour renforcer son attaque.

Saint-Étienne

Auteur d'un bon début de saison, les Verts n'ont pas pour ambition de bouleverser leur effectif.

Strasbourg

Très convoité, le défenseur droit Kenny Lala ne devrait pas quitter l'Alsace durant l'hiver. Son contrat a été automatiquement reconduit jusqu'en 2020.

Toulouse

En difficulté durant la première partie de saison, les Toulousains ont eu la mauvaise surprise de voir Barcelone officialiser la venue gratuite du jeune et prometteur Jean-Clair Todibo. Pour se renforcer, le TFC a enregistré la venue de Gen Shoji en provenance des Kashima Atlanters (Japon) pour trois saisons.