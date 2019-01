France-Danemark, demi-finale du Mondial de handball : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Double championne du monde en titre, la France affronte le Danemark, ce vendredi 25 janvier, en demi-finale du Mondial de handball. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 17h30 sur TF1 et beIN SPORTS 1.

Une rencontre entre ces deux nations majeures du handball n’est jamais un match comme les autres. Encore moins une demi-finale d’un Mondial. Avant de se retrouver à Hambourg (Allemagne), les deux nations se sont croisées à de multiples reprises durant la dernière décennie dans des duels épiques jalonnés de succès tricolores (finale du Mondial 2011 et de l’Euro 2014, match pour le bronze à l’Euro 2018, demi-finale du Mondial 2009…). A une exception près avec le revers en finale des JO de Rio en 2016. Une défaite que les Bleus, en quête d’une troisième médaille d’or consécutive, n’ont toujours pas digéré. «Ça reste un souvenir douloureux», a indiqué Ludovic Fabregas.

S’ils auront à cœur de l’effacer une fois pour toute, les doubles champions du monde en titre n’ont pas préparé ces retrouvailles de la meilleure des manières avec l’accroc contre la Croatie (20-23), le premier dans un Mondial depuis 2013. Il n’a eu aucune conséquence sur le plan sportif, puisque les Experts étaient déjà qualifiés, mais il est venu enrayer la bonne dynamique des hommes de Didier Dinart dans la compétition. «On est prévenu, on n’est pas invincible», a lancé le sélectionneur. «Ce n’est pas la meilleure façon pour préparer une demi-finale», a regretté, de son côté, Valentin Porte.

Coorganisateurs avec l’Allemagne, les Danois pénétreront, eux, sur le parquet, avec le plein de confiance, même s’ils ne joueront pas devant leur public pour la seule fois du tournoi, à la faveur d’un parcours sans faute (8 victoires) construit notamment autour d’une défense hermétique (21,4 buts encaissés par match contre 23,5 pour les Français) et sous l’impulsion du redouté et redoutable Mikkel Hansen, meilleur buteur de ce Mondial (53 réalisations). Mais il en faut plus pour inquiéter Nikola Karabatic, coéquipier d’Hansen au PSG. «Ça va être un adversaire très difficile à jouer, a convenu le demi-centre tricolore. Mais on a toutes les clés pour les battre.» Et ainsi s’ouvrir les portes d’une nouvelle finale.