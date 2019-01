Les affiches des huitièmes de finale de Coupe de France

On connaît depuis jeudi soir les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de France. Villefranche-sur-Saône, club de 3e division, sera opposé au PSG.

Cette rencontre contre l'équipe rhodanienne, qui évolue deux divisions plus bas, aura lieu juste après un déplacement à Lyon en championnat et une semaine avant le 8e de finale aller de Ligue des champions à Old Trafford, sur la pelouse de Manchester United.

Toutes les affiches de ces 8èmes de finale ! #CDF #CoupeDeFrance pic.twitter.com/l6WkoqlisL — Coupe de France (@coupedefrance) 24 janvier 2019

Le dauphin du PSG en championnat, Lille, ira de son côté à Rennes, selon le tirage au sort effectué jeudi au stade de la Licorne d'Amiens. Il y aura un autre duel entre équipes de Ligue 1, également en Bretagne: Guingamp, la lanterne rouge, accueillera Amiens ou Lyon.

Une troisième affiche entre clubs de l'élite pourrait être programmée si Nantes, opposé dimanche à l'Entente Sannois-Saint-Gratien (N1), venait à remporter ce match décalé après la disparition de l'avion de son ex-attaquant Emiliano Sala. Dans cette hypothèse, les «Canaris» de Vahid Halilhodzic recevraient Toulouse.

Lyon ayant éliminé Amiens jeudi soir (2-0), les Lyonnais iront affronter Guingamp.