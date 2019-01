Prix d'Amérique : combien va gagner le cheval vainqueur ?

Le cheval vainqueur du Prix d'Amérique 2019 va permettre à son entourage d'empocher un joli petit pactole.

450.000 euros d'allocations ainsi que 50% des entrées réalisées ce jour-là par l'hippodrome de Vincennes lui sont en effet promis. Cette somme est répartie de la façon suivante : 80% des gains sont destinés au propriétaire du crack gagnant, 15% sont versés à l'entraîneur et 5% au driver. Une prime à l'éleveur est aussi prévue.

Au total, la société LeTROT (ex-SECF) prévoit de distribuer pour le Prix d'Amérique 1 million d'euros d'allocations, 550.000 euros étant partagés du deuxième de la course jusqu'au septième.

A noter qu'en décembre dernier, LeTROT a pris la décision d'abaisser l'allocation du Prix d'Amérique à compter de 2020 : sa dotation passera désormais à 900.000 euros.

Bold Eagle (double vainqueur en 2016 et 2017), Readly Express (tenant du titre) et Bélina Josselyn drivé par la star Jean-Michel Bazire font partie des principaux favoris cette année. Le Suédois Propulsion et Bird Parker, s'il négocie bien son départ, peuvent également jouer les premiers rôles.