Jardim remplace Thierry Henry à la tête de l'AS Monaco

Coup de tonnerre sur le Rocher ! Moins de quatre mois après avoir été démis de ses fonctions d'entraîneur de Monaco, Leonardo Jardim retrouve le banc monégasque et succède à Thierry Henry. Il a signé un contrat jusqu'en 2021.

De nombreuses rumeurs persistantes avaient indiqué que le Portugais était en bonne position pour faire son retour à Monaco. Après quatre ans passés dans la Principauté - marqués par un titre de champion de France en 2016-2017 -, le Portugais avait été limogé en octobre dernier après une série de résultats décevants. Lundi, il avait confié malicieusement à L'Equipe qu'il allait prochainement «entraîner un autre club français».

Henry n'aura pas survécu à l'élimination des Monégasques, mardi, en 16e de finale de la Coupe de France contre Metz, pensionnaire de Ligue 2 (1-3). Cette défaite était intervenue trois jours seulement après la calque infligée par Strasbourg (1-5) au stade Louis-II, où Radamel Falcao et ses coéquipiers n'ont pas remporté le moindre match depuis le début de la saison.

Appelé à la rescousse, mi-octobre, il n'est jamais parvenu à remettre à flots une équipe en pleine dérive et végète dangeureusement à la 19e place de Ligue 1. Pour sa première expérience sur un banc, Thierry Henry aura dirigé 20 rencontres pour seulement quatre maigres victoires dont deux en championnat de France.

Le site spécialisée Foot Mercato indiquait ce jeudi que plusieus joueurs, dont Cesc Fabregas, Youri Tielemans et Naldo, auraient été très récemment dans le collimateur d'Henry.

«On a resserré le groupe. Un moment donné, il faut des mecs qui ont envie de sauver le club, qui ne pensent pas à leur gueule. On fait le tri. On part en guerre», avait-il confié ce jeudi en conférence de presse avant d'évoquer laconiquement son futur : «Je n’ai aucun problème. Je suis arrivé, le club était dans un état. J’ai essayé de mettre beaucoup de choses sur pied que vous n’avez pas vu et que j’ai essayé de ne pas dire. Le plus important, c'est de sauver le club. Mon avenir? Ce n’est pas un problème. Les rumeurs? Ce n’est pas un problème. Il y en aura toujours dans le foot.»