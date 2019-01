Prix d'Amérique 2019 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Prix d'Amérique, épreuve reine du trot attelé, aura lieu dimanche 27 janvier 2019 à l'hippodrome de Vincennes. La course sera diffusée en direct sur TF1 et Equidia avec un départ prévu à 16h.

Rendez-vous phare du meeting d'hiver, le championnat du monde des trotteurs, disputé sur la grande piste des 2700 mètres, promet une lutte haletante entre les cracks français et ceux issus de nos voisins étrangers, notamment du nord de l'Europe.

Les regards seront braqués vers le duel annoncé entre Bold Eagle et Readly Express, le tenant du titre. Le premier nommé, sacré en 2016 et 2017, avait laissé échapper une troisième victoire l'an passé, se contentant de la deuxième place.

4e du Grand Prix de Bretagne en novembre, 6e du Grand Prix du Bourbonais début décembre, le protégé de Sébastien Guarato (plus de 4,3 millions d'euros de gains au compteur) a renoué avec la victoire dans le Grand Prix de Bourgogne, course qualificative au Prix d'Amérique, le 30 décembre dernier.

Ce jour-là, Bold Eagle a battu son «demi-frère» (tous les deux sont des produits de Ready Cash), Readly Express. Un succès vécu comme un soulagement par son entourage. Reste que son rival suédois effectuait alors sa rentrée et était à court de compétition, malgré son chrono express (1'11"9)...

Outre l'opposition entre ces deux champions, il conviendra de garder un oeil sur une poignée d'autres engagés bien décidés à leur voler la vedette. A commencer par Bélina Josselyn avec à son sulky la star Jean-Michel Bazire.

«La ballerine de Vincennes», tout comme Propulsion et Bird Parker, élève de Philippe Allaire, seront bien plus que de simples outsiders au titre suprême. Il faudra également compter sur Davidson du Pont, vainqueur de trois «Groupe 1» cette année.