Prix d'Amérique : Bold Eagle en 8 chiffres

Il est le chouchou des turfistes et ne compte pas les décevoir dimanche 27 janvier. Bold Eagle, deux Prix d'Amérique au compteur, visera la passe de trois sur les 2.700 m de la grande piste de l'hippodrome de Vincennes. Présentation en chiffres du crack de Sébastien Guarato.

0

Comme le nombre de fois où il s'est montré fautif à Vincennes. En d'autres termes, Bold Eagle, toujours impeccable dans ses allures, n'a jamais été disqualifié par les commissaires de course.

1

Comme le nombre de fois où il a couru déferré des 4 pieds en course. C'était le 9 décembre dernier au Grand Prix du Bourbonnais. Bold Eagle s'était classé 6e.

1'11"2

Comme sa meilleure réduction kimoétrique sur 2.700m. Performance réalisée lors de ses deux derniers Prix d'Amérique en 2017 et 2018.

8

Comme son âge. En France, les trotteurs sont atteints par la limite d'âge à 10 ans.

12

Comme le nombre de fois que Bold Eagle a trotté le parcours des 2.700 m de la grande piste de Vincennes qui est celui du Prix d'Amérique. Le bilan est on ne peut plus positif : 75% de victoires, 92% de podium et dans les 5 premiers à tous les coups.

43

Comme le nombre de victoires qu'a décrochées le fils de Ready Cash dans sa carrière, pour 58 courses disputées.

30.000

Comme le nombre de fans que compte Bold Eagle sur Facebook, Twitter et Instagram.

4.377.620

Comme ses gains en euros accumulés tout au long de sa carrière en courses. Son ancien adversaire Timoko, désormais «retraité», a fait mieux avec 5.006.731 euros.