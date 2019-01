Ligue 1 : Le PSG fait plier Rennes (4-1), mais Neymar inquiète

Paris poursuit son cavalier seul en Ligue 1. Face à une formation rennaise, qui avait pris pour habitude de s’imposer au Parc des Princes ces dernières saisons, le club de la capitale a une nouvelle fois été intraitable, ce dimanche, en clôture de la 22e journée (4-1).

Une énième démonstration pour des Parisiens toujours invaincus cette saison en championnat, même s’ils ont mis 45 minutes à vraiment entrer dans la partie. Une fois n'est pas coutume, les deux équipes étaient même à égalité à la pause grâce à l’égalisation de M’Baye Niang (28e), qui a répondu à l’ouverture rapide du score d’Edinson Cavani (7e). Et c'était loin d'être immérité pour les hommes de Julien Stephan. «Ils ont fait une meilleure première période que nous», a d'ailleurs reconnu Cavani à l'issue de la rencontre.

Mais comme souvent depuis le début de la saison, quand le PSG ronronne, Thomas Tuchel a su faire les ajustements tactiques nécessaires à la pause pour permettre à son équipe de faire la différence. Et en seulement onze minutes, Angel Di Maria (60e), Kylian Mbappé (66e) et Cavani (71e) ont fait plier la formation bretonne, qui a payé au prix fort ses erreurs défensives. «Les deux buts concédés quasi coup sur coup, ça nous a fait mal, a confié l'entraîneur rennais. Les regrets viennent de là, que ce soit nous qui ayons donné ces deux possibilités à l'adversaire.» Et face à une équipe de Paris, cela ne pardonne pas.

SAns Neymar contre Manchester United ?

L’autre bonne nouvelle de la soirée pour Tuchel, c’est l’absence de blessure malgré le violent tacle de M’Baye Niang, qui a échappé miraculeusement au carton rouge en dépit de l'assistance vidéo, sur la cheville de Thilo Kehrer. Et dans le contexte actuel, avec les blessures récentes de Marco Verratti et surtout de Neymar, c’est toujours bon à prendre à moins de trois semaines du 8e de finale aller de la Ligue des champions sur la pelouse de Manchester United.

Mais peut-être pas suffisant pour écarter les doutes grandissants autour de la participation du Brésilien. Touché contre Strasbourg, mercredi en Coupe de France, le n°10 parisien souffre à nouveau du cinquième métatarsien du pied droit, qui avait été opéré la saison dernière. Et l'heure n'est pas à l'optimisme dans les rangs parisiens. «Cela va être super difficile que Neymar joue avec nous contre Manchester United», a d'ailleurs estimé Tuchel en conférence de presse d'après-match.

«C’est encore trop tôt pour parler d’une date de retour parce qu’on doit attendre la réaction de ‘Ney’ au traitement et aux soins pour (avoir une connaissance de son absence) plus précise», a ajouté le technicien allemand au micro de Canal+. Wait and see comme dirait les Anglais…