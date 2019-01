Open d'Australie : les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert remportent le double

Les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté le seul titre de Grand Chelem qui manquait à leur palmarès, ce dimanche, à l'Open d'Australie à Melbourne.

Ils se sont imposés en finale du double face au Finlandais Henri Kontinen et l'Australien John Peers, en deux sets (6-4, 7-1(1)).

Ils complètent ainsi leur collection de trophées en Grand Chelem, après l'US Open 2015, Wimbledon 2016 et Roland-Garros 2018. Ils deviennent le huitième duo de l'histoire sacré dans les quatre tournois majeurs en double messieurs.

Dans l'ère Open, seules trois paires les ont précédés: les Australiens Todd Woodbridge et Mark Woodforde, les Néerlandais Jacco Eltingh et Paul Haarhuis, et les jumeaux américains Bob et Mike Bryan.