Les demi-finales de la Coupe de la Ligue, programmées le mardi 29 et le mercredi 30 janvier, verront Guingamp recevoir Monaco et Bordeaux se déplacer à Strasbourg. Les rencontres sont à suivre en direct et en intégralité sur France 2, Canal+ Sport et Canal+.

Mardi 29 janvier

21h05 : Guingamp-Monaco sur France 2 et Canal+ Sport

Mercredi 30 janvier

21h05 : Strasbourg-Bordeaux sur Canal+