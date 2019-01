«Samir Nasri : la mauvaise réputation», l’enquête sur un joueur talentueux et sulfureux

Dans un documentaire intitulé «Samir Nasri : la mauvaise réputation», la chaîne L’Equipe revient lundi soir sur le parcours de l’un des footballeurs français les plus controversés.

C’est l’un des footballeurs les plus admirés mais aussi mal-aimés. Présenté comme la nouvelle pépite du football tricolore, Samir Nasri, qui avait tout pour ressembler à Zinedine Zidane (Marseillais d’origine algérienne et milieu de terrain technique), est devenu au fur et à mesure l’un des personnages les plus controversés du sport français.

«Pas pareil avec Zidane»

De ses anciens coéquipiers et entraîneurs à ses proches, L’Equipe est partie enquêter sur son histoire pour mieux comprendre celui qui est issu de la fameuse «génération 87» comme Karim Benzema, Hatem Ben Arfa ou encore Jérémy Ménez.

Si le talent du joueur est indéniablement reconnu et qu’il l’a notamment prouvé en club en remportant plusieurs titres en Angleterre (Arsenal, Manchester City), Samir Nasri, qui évolue désormais à West Ham après avoir connu une suspension pour dopage, a laissé un goût d’inachevé en équipe de France. Et son comportement est souvent pointé du doigt par les intervenants notamment Noël Le Graët et Raymond Domenech. « Il venait de Marseille aussi, on l'a comparé... mais non... c'était pas pareil avec Zidane », explique d'ailleurs l'ancien sélectionneur des Bleus.

«Il venait de Marseille aussi, on l'a comparé... mais non... c'était pas pareil avec Zidane» @RaymondDomenech





H-10 avant #lequipeENQUETE «Samir Nasri, la mauvaise réputation» pic.twitter.com/cXI731xQih — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 28 janvier 2019

C’est d’ailleurs sous ses ordres que son image allait commencer à s’écorner. Dès l’Euro 2008, le comportement de celui qui était surnommé «Le Petit Prince» allait en agacer plus d’un en Bleus. Ce qui le privera du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Il reviendra ensuite en équipe de France pour participer à l’Euro 2012 où il refera parler de lui en insultant la tribune de presse après un but. Une des nombreuses «erreurs» du joueurs aux 41 sélections comme l'affaire de la place dans le bus de l'équipe de France avec Thierry Henry ou encore ses différends avec William Gallas.

Un documentaire très instructif qui permettra au plus grand nombre de confirmer ou non sa propre opinion. Et qui devrait encore une fois faire parler. A noter que dans la foulée, Samir Nasri sera présent en plateau pour évoquer ce documentaire, lui qui ne s'est plus exprimé face à la presse depuis 13 mois.

«Samir Nasri, la mauvaise réputation», La chaîne L'Equipe, lundi 20h50