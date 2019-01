Ligue 1 : Le match Reims - OM sera diffusé en clair sur C8

Les fans vont être ravis. Initialement programmée le 2 février à 17h sur Canal+, la rencontre de la 23e journée de Ligue 1 entre Reims et l'OM a été décalée à 21h et sera co-diffusée par Canal+ Sport et C8.

Cela fait suite à une demande de changement d'horaire formulée par la préfecture de la Marne. La chaîne du groupe Canal a ainsi déprogrammé la pièce de théâtre «Inavouable» initialement prévue.

Ce n’est pas la première fois que C8 diffuse un match du championnat de France de Ligue 1 en clair. L’an dernier, ce fut déjà le cas avec PSG-Troyes (2-0).