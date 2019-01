Opération et fin de saison en vue pour Neymar ?

Neymar reportera-t-il le maillot du PSG d’ici le mois de mai ? L’hypothèse d’une fin de saison prématurée a pris de l'ampleur ces dernières heures. Touché, il y a une semaine, contre Strasbourg en Coupe de France, le Brésilien souffre à nouveau du cinquième métatarsien du pied droit, qui avait nécessité la pose d’une vis en mars dernier.

Si le club de la capitale n’a toujours pas délivré de diagnostic officiel, tout laisse à penser que le n° 10 parisien a été victime d’une nouvelle fracture, qui devrait le tenir éloigné des terrains de longues semaines. Reste à savoir combien de temps précisément, alors que ses chances de participer au 8e de finale de la Ligue des champions contre Manchester United sont désormais quasi nulles (12 février, 6 mars).

Car en cas de rechute avérée, deux possibilités s’offriraient au joueur le plus cher de l’Histoire, qui a reçu la visite du sélectionneur du Brésil Tite et du docteur de la Seleçao Rodrigo Lasmar, qui l’avait opéré l’année dernière : opter pour un traitement conventionnel, avec une indisponibilité de deux mois minimum, ou subir une nouvelle intervention chirurgicale. Cette seconde option permettrait de maximiser les chances d’une consolidation définitive, mais elle mettrait un terme à sa saison ou presque, avec une convalescence estimée entre trois et quatre mois.

Contrairement à l’an passé, la décision finale devrait, cette fois-ci, revenir à Paris. «Neymar est un joueur du PSG et il faut respecter les décisions du club», a confié Edu Gaspar, directeur de la sélection brésilienne, au média brésilien Globo. Et à l’heure actuelle, le club parisien, contre l’avis de son entraîneur Thomas Tuchel, qui garde un espoir de revoir son joueur sur pied avant la fin de la saison, privilégierait l’opération…