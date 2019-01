Super Bowl 2019, New England Patriots-Los Angeles Rams : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le 53e Super Bowl opposera les New England Patriots aux Los Angles Rams, dans la nuit du 3 au 4 février à Atlanta. La rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur TF1 et BeIn Sports 1 à partir de 00h30, heure française.

C’est la grand-messe du football américain. Ce 53e Super Bowl du nom se tient dans l’écrin flambant neuf du Mercedes-Benz Stadium. Pour cet événement planétaire, diffusé dans 180 pays et commenté dans 25 langues, l’antre géorgienne affichera complet avec pas moins de 75.000 spectateurs, qui ont mis la main à la poche pour assister à cette finale de la NFL entre les New England Patriots, emmenée par le légendaire Tom Brady, en quête d’un 6e sacre, et les Los Angeles Rams. Mais aussi au traditionnel concert de la mi-temps assuré, cette année, par le groupe Maroon 5.

Si les prix initiaux des billets oscillaient entre 870 et 4.350 euros, ils se sont envolés sur les sites de revente avec un minimum de 2.500 euros alors que le ticket le plus cher culmine à 460.000 euros dans l’une des suites du stade. Ceux qui n’ont pas eu la chance de s’offrir l’un des précieux sésames devront se contenter de suivre la rencontre à la télévision. Et ils seront très nombreux.

Environ 110 millions de téléspectateurs, soit un tiers de la population américaine, devraient être devant leur écran, tout en avalant près de 1,25 milliards d’ailes de poulets, 14.500 tonnes ou encore 8 millions de kilos de guacamole, alors que 52 millions de packs de bières seront vendus. Pour se remettre de leurs émotions, des millions de fans vont rester chez eux le lendemain, puisqu’un Américain sur dix n’ira pas travailler.