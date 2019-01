Vidéo : Neymar insulte des journalistes espagnols

Neymar était, ces dernières heures, à Barcelone, où il a entamé son protocole de soins. A son arrivée à l’aéroport, ce jeudi, pour regagner Paris à bord d’un jet privé, la star brésilienne a été assaillie de questions de journalistes espagnols, qui l’ont passablement irritée.

Tout de jaune vêtu et en béquilles, le joueur le plus cher de l’Histoire n'a, dans un premier temps, pas prêté attention à ces questions, qui tournaient uniquement autour de son avenir. Mais devant l’insistance des reporters, qui lui demandaient s’il allait revenir au Barça ou signer au Real Madrid, Neymar a fini par se retourner et lancer : «Ne me cassez pas les c*******» en espagnol dans le texte.

Une réaction qui a le mérite d’être claire. Reste à savoir si elle sera suffisante pour refroidir les ardeurs de la presse ibérique, qui ne cesse de spéculer sur un éventuel transfert. Loin de cette agitation, la préoccupation première de l’attaquant du PSG, dont le retour sur les terrains est attendu dans un délai de dix semaines, est de soigner sa lésion au cinquième métatarsien droit.