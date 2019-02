Heinze, Ibrahimovic, Wilkins… Ces joueurs qui ont évolué au PSG et à Manchester United

Alors que le PSG et Manchester United vont s'affronter en huitièmes de finale de la Ligue des champions, voici la liste des joueurs qui ont connu les deux formations.

Angel Di Maria

Avant de faire les beaux jours du PSG, Angel Di Maria a passé une saison (2014-2015) du côté de Manchester United. Un épisode que l'Argentin, aujourd'hui âgé de 30 ans, préfère sûrement oublier tant ce fut compliqué pour lui. Sous les ordres Louis Van Gaal, le milieu offensif, qui arrivait en provenance du Real Madrid où il avait brillé et remporté la Ligue des champions, n'a jamais su s'acclimater à l'Angleterre et au style du technicien néerlandais. Résultat : 4 petits buts pour lui en 32 matchs toutes compétitions confondues. La saison suivante, Di Maria traverse la Manche et signe à Paris pour 63 millions d'euros.

Zlatan Ibrahimovic

Le fantasque attaquant suédois a d'abord posé ses valises dans la capitale française en 2012 en provenance de l'AC Milan. Figure de proue du projet qatari au PSG, Zlatan Ibrahimovic va marquer la Ligue 1 et Paris. Que ce soit avec ses buts impressionnants ou ses phrases chocs. Il inscrira au total 156 buts en 180 matchs toutes compétitions confondues. S'il remportera tous les titres nationaux, «Ibra» ne parviendra pas à emmener le PSG vers le titre en Ligue des champions, qu'il n'a lui-même jamais gagné. Il rejoindra, libre, Manchester United en 2016 pour deux saisons. Là-bas, il s'offrira sa première coupe d'Europe (la Ligue Europa), même s'il ne jouera la finale pas pour cause de blessure.

David Beckham

Avant de venir terminer sa carrière au PSG en y disputant 14 petits matchs en 2013, David Beckham a commencé sa carrière à Manchester United. Il y aura tout connu. Du centre de formation à la victoire en Ligue des champions avec Sir Alex Ferguson. Celui que l'on surnomme le «Spice boy», car marié à Victoria l'ancienne des Spice Girls, a évolué en professionnel de 1992 et 2003 avec les Red Devils avant de prendre la direction du Real Madrid. Véritable légende d'Old Trafford, il aura brillé grâce à ses coups francs et ses multiples passes décisives.

Gabriel Heinze

Gabriel Heinze est arrivé au PSG en 2001 bien avant l'ère QSI. Le défenseur argentin a posé ses valises au Parc des Princes en même temps que Ronaldinho. Il s'imposera dans l'effectif de Luis Fernandez et gagnera le coeur des supporters parisiens grâce à sa légendaire grinta. Après trois ans de bons et loyaux services, il répondra favorablement aux sirènes de Manchester United. Il portera le maillot des Red Devils de 2004 à 2007 avant de rejoindre le Real Madrid.

Ray Wilkins

Le moins connu de cette liste. Ray Wilkins, décédé en avril 2018, était un milieu de terrain reconnu en Angleterre. Formé à Chelsea, il a ensuite porté les couleurs de Manchester United entre 1979 et 1984 puis rejoindre l'AC Milan avant de signer au PSG en 1987. L'Anglais n'évoluera que 4 mois avec le club de la capitale avant de retourner en Grande-Bretagne.

Le Paris Saint-Germain adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Ray Wilkins.



RIP Ray pic.twitter.com/I0CHYpVTb9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 4 avril 2018

Gabriel Obertan

Gabriel Obertan n'a jamais eu l'occasion de porter le maillot du PSG chez les professionnels. Mais l'attaquant, aujourd'hui âgé de 29 ans, l'a toutefois porté chez les juniors entre 2002 et 2004. Passé pro à Bordeaux, il tapera dans l'oeil des recruteurs de Manchester United. Obertan évoluera avec les Red Devils entre 2009 et 2011 mais sans jamais parvenir à s'imposer. Il n'inscrira d'ailleurs qu'un seul but.

Laurent Blanc

Laurent Blanc a connu les deux clubs mais pas de la même manière. Ancien défenseur central, le Président a d'abord évolué à Manchester United où il y finira sa carrière (2001-2003) avant de devenir l'entraîneur du PSG (2013-2016).