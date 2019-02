Lionel Messi forfait pour le Clasico en Coupe d’Espagne ?

L’inquiétude monte à Barcelone. Touché, samedi soir, à la cuisse droite lors du match nul arraché contre Valence (2-2), Lionel Messi pourrait être contraint de déclarer forfait pour la demi-finale aller de la Coupe du Roi, mercredi, face au Real Madrid.

Après un contact rugueux avec Antonio Latorre, au milieu de la seconde période, le quintuple Ballon d’or a été soigné le long de la touche. Mais s’il a pu reprendre sa place sur la pelouse et finir la rencontre, des doutes subsistent sur son état physique. Au point qu’il doit passer des examens dans les prochaines heures pour déterminer la nature de sa blessure, alors qu’une contracture est évoquée par certains médias espagnols.

«Nous devons attendre et voir s’il a besoin de passer des examens. Nous allons voir comment il va récupérer», a indiqué, à l’issue de la rencontre, Valverde, qui s’est voulu rassurant. «S’il m’avait demandé le changement, je l’aurais fait sortir, mais il ne m’a rien dit.»

Une éventuelle absence serait un coup dur pour le Barça, surtout si elle était amenée à se prolonger à l’approche du 8e de finale aller de la Ligue des champions dans une quinzaine de jours à Lyon (19 février). Le n°10 blaugrana a encore prouvé son importance face à Valence.

Il a livré une nouvelle prestation de haute-volée pour éviter la défaite à son équipe, menée de deux buts à la demi-heure de jeu. Messi a, dans un premier temps, réduit le score sur pénalty, puis a permis à Barcelone d’égaliser en inscrivant son 21e but de la saison en Liga. Le Real Madrid, mais aussi l’OL, ne seraient sûrement pas malheureux s’ils pouvaient éviter de croiser la route de «La Pulga».

