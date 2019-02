Pour la première fois, il y aura des «pom-pom boys» au Super Bowl

Deux hommes, Quinton Peron et Napoleon Jinnies, danseront avec les pom-pom girls ce dimanche 3 février, lors du 53e Super Bowl, à Atlanta. Une première dans l'histoire de la finale du championnat de football américain.

Jusqu'à maintenant, les hommes intégrés dans les équipes de «cheerleaders» n'avaient qu'un rôle de gymnastes, servant seulement à aider les filles à réaliser leurs acrobaties et autres cascades. La nouveauté réside dans le fait que Quinton Peron et Napoleon Jinnies effectuent les mêmes chorégraphies que leurs collègues féminines, lors des temps morts pendant les matchs de leur équipe.

Les deux hommes étaient déjà devenus les premiers «pom-pom boys» de l'histoire de la NFL (la ligue nationale de football américain), après avoir intégré en mars dernier le collectif des cheerleaders des Los Angeles Rams (qui affronteront les New England Patriots lors du Super Bowl 2019).

Sélectionnés parmi 76 candidats

Le club de football américain basé dans la Cité des Anges est souvent à l'avant-garde, puisqu'il avait été le premier à engager un joueur noir, Kenny Washington en 1946, et à drafter un joueur ouvertement homosexuel, Michael Sam en 2014.

Les deux amis de lycée, tous deux danseurs professionnels, ont été sélectionnés en mars parmi 76 candidats. Un épisode sur lequel était revenu Quinton Peron, également chorégraphe, dans l'émission Good Morning America sur la chaîne américaine ABC.

Un troisième homme cheerleader aux New Orleans Saints

«J’ai assisté à un match des Lakers (le club de basket-ball de Los Angeles, ndlr) et j’ai regardé les pom-pom girls. Je me suis dit pourquoi pas moi ? J’avais déjà créé des chorégraphies pour des filles, dansé avec certaines, alors je pouvais me poser la question. Et depuis, on vit un conte de fées !» a témoigné le jeune homme de 26 ans.

Du côté des New Orleans Saints, on a aussi eu cette saison un homme dans l'équipe, en la personne de Jesse Hernandez. Le garçon de 25 ans est même devenu le 17 août dernier le premier homme à danser en match officiel avec des filles, quelques semaines avant Quinton Peron et Napoleon Jinnies.

Des insultes homophobes

Cette première avait malheureusement provoqué un torrent de commentaires homophobes sur les réseaux sociaux, certains internautes allant même jusqu'à demander si le NFL allait «devenir gay».

Mais d'un autre côté, les trois pionniers semblent faire des émules. «Plein de gars nous appellent pour savoir comment intégrer des cheerleaders, y compris dans les universités. C'est chouette que tout change un peu», a expliqué Napoleon Jinnies, 28 ans qui, en dehors de la danse, est artiste maquilleur.

Eisenhower, Roosevelt et Reagan ont été pom-pom boys

Ironie de l'histoire, du milieu du XIXe siècle à la fin de la Première Guerre mondiale, le cheerleading était exclusivement une histoire d'hommes, comme l'explique le célèbre magazine américain Time. Trois anciens président américains - Dwight D. Eisenhower, Franklin Roosevelt et Ronald Reagan -, ont même été pom-pom boys dans leur jeunesse.

C'est seulement dans les années 1920 que les femmes commencent à intégrer les équipes de cheerleaders, avant de s'imposer après la Seconde Guerre mondiale, à mesure que les hommes quittent la discipline. Aujourd'hui, rappelle le Time, 90 % des cheerleaders sont des femmes, même si les hommes représentent toujours la moitié des effectifs au niveau universitaire.