Les moments forts du Super Bowl 2019

Dans la nuit du 3 au 4 février, les New England Patriots sont entrés dans l'Histoire en remportant la 53e édition du Super Bowl face aux Los Angeles Rams (13-3), à Atlanta. L'occasion de revenir sur les moments les plus marquants de l'événement sportif le plus suivi des Etats-Unis.

Comme chaque année, le spectacle n'était pas seulement sur le terrain et les organisateurs de la grand-messe sportive ont tenté le tout pour le tout afin de booster les audiences, en berne depuis quelques années.

Maroon 5 tente de faire oublier la polémique

La pression était énorme pour Maroon 5 qui se devait de faire oublier la polémique raciale autour du Super Bowl, alors que de nombreux artistes avaient décidé de boycotter la cérémonie, en soutien au joueur et activiste Colin Kaepernick, écarté des terrains par la NFL. Le groupe de pop rock américain n'avait pas souhaité donner de conférence de presse avant le jour J, arguant que «leur show parlera de lui-même».

Le leader du groupe Adam Levine a donc tout tenté, enchaînant les titres les plus célèbres du groupe, le tout torse nu, sous les yeux sceptiques des internautes. Près de 15 ans auparavant, la chanteuse Janet Jackson avait été lynchée par l'opinion publique, alors qu'elle dévoilait malencontreusement sa poitrine sur scène, lors d'une performance avec Justin Timberlake.

Un scandale que la presse américaine avait intitulé le «Nipplegate», traduisez « Le scandale du téton». «Pourquoi Adam Levine a le droit de montrer ses tétons et pas Janet Jackson ?», a notamment interrogé une internaute après la performance du chanteur, tandis qu'une autre a ironisé : «Pauvre Adam, il a montré ses tétons au Super Bowl et maintenant sa carrière est fichue comme celle de Janet. Ah non en fait !».

How come Adam Levine gets to show his nipples and Janet Jackson doesn’t — Vivian Ho (@VivianHo) 4 février 2019

Poor Adam he showed his nips at the Super Bowl so now his career will be ruined like Janet’s. OH WAIT Never mind!!!! — Glennon Doyle (@GlennonDoyle) 4 février 2019

What do you think Janet Jackson is thinking right now? #superbowl — Derek Blasberg (@DerekBlasberg) 4 février 2019

Les pom-pom boys font le show

Grande première cette année, deux danseurs faisaient partie intégrante de la troupe des traditionnelles pom-pom girls. Sélectionnés parmi 76 candidats, Quinton Peron et Napoleon Jinnies étaient devenus, en mars dernier les premiers pom-pom boys de l'histoire de la NFL.

TIMOTHY A. CLARY / AFP

S'ils n'ont pas agité les fameux «pom-pom» pendant leurs chorégraphies comme leurs collègues féminines, les deux «cheerleaders» des Los Angeles Rams ont néanmoins séduit le public, qui a salué l'initiative de la ligue nationale de footbal américain.

La publicité très touchante de Verizon

C'est certainement le moment plus émouvant de cette 53e édition du Super Bowl. Le géant américain des télécoms Verizon a réalisé une publicité dans laquelle le coach Anthony Lynn, victime d'un grave accident de voiture en 2005 qui lui a presque coûté la vie, s'adresse à des secouristes, en leur expliquant l'importance de leur métier.

Parmi les secouristes, deux d'entre eux étaient en réalité les personnes qui avaient sauvé la vie du coach 14 ans auparavant. Une séquence comme l'Amérique en raffole.

«Toy Story 4» fait le show

Alors que la sortie de «Toy Story 4» est prévue pour le 26 juin 2019 en France, les téléspectateurs américains ont pu se régaler avec un nouveau teaser, montrant Buzz l'Eclair en compagnie du canard Ducky et du lapin Bunny, les nouveaux personnages du populaire film des studios Pixar.

Le cameo explosif de «Game of Thrones»

La marque de bières Bud Light a mis les petits plats dans les grands, en imaginant une publicité autour de «Game of Thrones». Dans la vidéo, plusieurs séquences font référence à des scènes mythiques de la série emblématique de HBO, le Tournoi de la Main de la saison 1 ou encore la mort du Prince Oberyn.

Le clou du spectacle : un dragon a surgi et craché ses flammes pour dévoiler la date officielle de diffusion de la saison 8 (le 14 avril 2019 sur la HBO). Un moment savoureux pour les fans.

L'émotion de Tom Brady

Le quaterback star des New England Patriots n'a pas pu cacher son émotion à la fin du match, alors que son équipe remportait sa sixième victoire. Celui qui a qualifié la victoire d'«irréelle» a été rejoint sur le terrain par son épouse, le mannequin brésilien Gisele Bundchen et leurs enfants.

KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A 41 ans, Tom Brady, qui devient le seul joueur de l'Histoire du football américain à remporter le Super Bowl six fois, est définitivement entré dans la légende cette nuit.