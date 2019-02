Super Bowl 2019 : Les New England Patriots remportent leur sixième titre

Les New England Patriots ont remporté la 53e édition du Super Bowl sur le score de 13-3 contre les Los Angeles Rams, dans la nuit du 3 au 4 février à Atlanta.

Grâce à cette sixième victoire, l'équipe du quaterback Tom Brady entre dans l'Histoire et rejoint le «Hall of Fame» des équipes les plus titrées du championnat.

«Il a fallu se battre jusqu'au bout, c'était un match difficile, les Rams nous ont rendu la tâche difficile, il faut les féliciter, ils ont vraiment bien joué en défense, mais heureusement notre défense a réalisé son meilleur match de toute la saison», a déclaré le meneur de jeu selon des propos rapportés par l'AFP.

Considéré comme l'évènement sportif le plus spectaculaire de l'année aux Etats-Unis, le Super Bowl ne semble pas avoir convaincu les téléspectateurs cette année, certains internautes le renommant même le «Super Bore», traduisez «Super Ennuyeux».