Belgique-France, premier tour de Fed Cup : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La France affronte la Belgique lors du 1er tour de la Fed Cup samedi 9 et dimanche 10 février. Les rencontres seront à suivre en direct sur France Télévisions et beIN SPORTS.

C’est une nouvelle histoire qui commence. L’équipe de France de Fed Cup, désormais entraînée par Julien Benneteau, qui a succédé à Yannick Noah, se rend mardi à Liège, où elle entamera sa préparation pour la rencontre face à la Belgique (9-10 février).

Un stage qui verra le retour de Caroline Garcia, qui a accepté de revenir après deux ans d’absence. La Lyonnaise sera forcément très attendue et les retrouvailles avec Kristina Mladenovic et Alizé Cornet, avec qui elle entretenait des relations assez tendues, seront scrutées de très près. «Caroline est assurée du soutien de toutes les joueuses présentes, a confié le capitaine tricolore. C’est aux filles de discuter.» Et d’enterrer la hache de guerre une bonne fois pour toute.

Programme des matchs

Samedi :

A partir de 13h sur beIN SPORTS 3 et 14h20 sur France Ô.

Dimanche :

A partir de 13h30 sur beIN SPORTS 3 et France 4.