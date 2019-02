8es de finale retour de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Les 8es de finale aller de la Ligue des champions se tiennent entre le mardi 5, le mercredi 6, le mardi 12 et le mercredi 13 mars. L’ensemble des rencontres est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur RMC Sport 1 et RMC Sport 2.

Mardi 5 mars

21h : Real Madrid-Ajax sur RMC Sport 1



21h : Borussia Dortmund-Tottenham sur RMC Sport 2

Mercredi 6 mars

21h : PSG-Manhester United sur RMC Sport 1



21h : Porto-AS Roma sur RMC Sport 2

Mardi 12 mars

21h : Juventus Turin-Atlético Madrid sur RMC Sport 1



21h : Manchester City-Schalke 04 sur RMC Sport 2

Mercredi 13 mars

21h : Barcelone-Lyon sur RMC Sport 1



21h : Bayern Munich-Liverpool sur RMC Sport 2