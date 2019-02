Adidas lance une collection Game of Thrones

Adidas a dévoilé au public sa collection de baskets Ultra Boost Game of Thrones. Ce sont en tout six paires aux couleurs des grands clans de Westeros qui seront commercialisées au printemps, pour coïncider avec la sortie de la saison 8 de la série phare de HBO.

Chaque paire de sneakers est personnalisée par son expression clé sur l’étiquette derrière le talon : par exemple, la maison Stark, de couleur noire est désignée par «Winter is Coming», les marcheurs blancs et la maison Targaryen, de couleurs blanches, ont respectivement leur «Winter is here» (l’hiver est là) et «Fire and blood» (feu et sang), et la maison Lannister, de couleur rouge et noir, est asséné d’un «Hear me and Roar» (entends-moi et rugis). Le reste des Ultra Boost ont aussi un design à leur effigie.

La maison Stark ©DR

La maison Lannister ©DR

Les futurs acheteurs auront donc l’embarras du choix pour enfiler à leurs pieds leur maison préférée.Le prix des sneakers n’ayant pas encore été révélé, il leur faudra patienter avant de commencer à mettre de l’argent de côté.