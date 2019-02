Coupe de France : Le PSG qualifié dans la douleur face à Villefranche (0-3 a.p)

Le PSG s’est évité un couac retentissant. Trois jours après sa première défaite en championnat contre Lyon, le club de la capitale a eu besoin des prolongations, ce mercredi, pour venir à bout d’une vaillante équipe de Villefranche en 8e de finale de la Coupe de France (0-3, a.p.).

Et la prestation parisienne est loin d’avoir été rassurante sur la pelousedu Groupama Stadium à seulement six jours de retrouver Manchester United en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Avec une formation remaniée dans les grandes largeurs au coup d’envoi, le quadruple tenant du titre est apparu apathique, sans idée, inoffensif et incapable de mettre de l’intensité pour prendre à défaut le 13e de National, à la lutte pour son maintien et qui a fait mieux que tenir tête à l'ogre parisien.

Pour se sortir du piège, Paris a dû s’en remettre aux talents d’Edinson Cavani et Kylian Mbappé, tous deux entrés en cours de jeu. Sur un service parfait, l’attaquant uruguayen a permis à Julian Draxler de débloquer la situation (102e), avant que Mbappé n’en fasse de même avec Moussa Diaby (113e), puis Cavani (119e). Seule éclaircie dans cette soirée morose, qui a vu l’expulsion de Thomas Tuchel pour s’être emporté contre le 4e arbitre, la prestation intéressante de Leandro Paredes pour sa première titularisation.

Mais c’est bien trop peu pour le PSG, qui devra montrer un tout autre visage, dès samedi, lors de la venue de Bordeaux, qui servira de répétition générale pour préparer le rendez-vous tant attendu face aux Red Devils. Au risque de faire le voyage dans le nord de l’Angleterre sans Neymar (blessé), mais aussi avec des valises remplies de doutes.