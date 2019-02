Le combat Souleymane Cissokho - Romain Garofalo : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Souleymane Cissokho affronte Romain Garofalo, samedi 9 février. Un combat de boxe qui sera à suivre en direct sur Canal+ à partir de 22h.

Les deux hommes se rencontreront au Palais des Sports de Paris pour le titre vacant de champion de France des super-welters. Et l'opposition promet d'être agréable pour les amateurs du noble-art. Invaincu depuis ses débuts professionnels (7 victoires dont 5 K.-O.), Souleymane Cissokho voudra poursuivre sur sa lancée et décrocher un premier titre avant de viser plus haut.

Garofalo l'expérimenté

Remis de sa blessure à l'épaule pour laquelle il a été opéré, le médaillé de bronze des Jeux de Rio 2016 est prêt à lancer cette nouvelle année. Après une préparation aux Etats-Unis avec son entraîneur, Virgil Hunter, qui s'occupe également de Tony Yoka, Cissokho, âgé de 27 ans, est revenu en France pour peaufiner les derniers détails.

Car face à lui, il aura Romain Garofalo, un peu plus habitué au monde professionnel puisqu'il compte 17 combats dont 3 défaites au compteur. Moins connu du grand public, car il n'a pas connu la même carrière que son adversaire, il n'en reste pas moins un combattant expérimenté.