Nantes réclamerait à Cardiff le paiement du transfert d'Emiliano Sala

Alors que les recherches pour tenter de retrouver son corps se poursuivent, Nantes aurait réclamé à Cardiff le paiement du transfert d’Emiliano Sala, révèle mercredi la BBC.

Selon le média britannique, le club nantais menacerait d’une action légale le club gallois pour le non-paiement des 17 millions d’euros d’indemnité de transfert d'Emiliano Sala.

A Cardiff, les dirigeants ont indiqué qu’ils paieraient bien Nantes mais qu’ils attendent d’avoir toutes les informations sur les circonstances de l’accident mais également de retrouver le corps de l’attaquant argentin, qui a disparu le 21 janvier dernier aux alentours de l’île de Guernsey. Dimanche soir, les autorités ont indiqué avoir localisé l'épave de l'avion ainsi qu'un corps, sans toutefois préciser s'il s'agissait de celui du footballeur ou du pilote.

Pour information, le paiement de l’indemnité devait être échelonné sur trois ans, indique la BBC. Les Nantais réclameraient le premier versement.

BREAKING: Sky sources: @FCNantes lawyers write to @CardiffCityFC demanding first payment for Emiliano Sala.





Sky sources: Cardiff have refused to pay until further investigations have been completed. #SSN

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 6 février 2019