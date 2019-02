Villefranche-PSG, 8e de finale de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le PSG affronte Villefranche-sur-Saône, ce mercredi 6 février, en 8e de finale de la Coupe de France. La rencontre est à suivre en direct à partir de 18h30 sur Eurosport 2.

Trois jours plus tard, le club de la capitale est de retour au Groupama Stadium, où il a concédé son premier revers de la saison en championnat. Thiago Silva et ses coéquipiers ne retrouveront pas Lyon, leur bourreau et habituel pensionnaire des lieux, mais Villefranche-sur-Saône. Ce nouveau déplacement dans la banlieue lyonnaise, toujours sans Neymar, blessé au tour précédent contre Strasbourg, doit permettre à Thomas Tuchel et ses joueurs de retrouver leurs esprits et chasser les doutes, notamment au milieu de terrain, à moins d’une semaine du choc tant attendu sur la pelouse de Manchester United en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

«On se doit de jouer avec nos qualités, d’être sérieux et prêts comme si c’était un match de Ligue 1 ou de Ligue des champions. On peut en rigoler, mais c’est exactement comme ça», a martelé, ce mardi, l’entraîneur allemand, qui n’a pas oublié l’élimination en Coupe de la Ligue par Guingamp. D’où une certaine méfiance de circonstance au moment d'évoquer le futur adversaire des quadruples tenant du titre.

«Villefranche est une équipe qui défend habituellement à cinq, joue en contres, est très dangereuse sur coups de pied arrêtés. Mon équipe devra être sérieuse, vigilante, et devra jouer avec beaucoup de qualité. Nous devrons montrer que nous avons faim de victoire. Car pour eux, c’est un grand match à disputer, une rencontre unique», a insisté Tuchel, qui pourrait enregistrer le retour de Marco Verratti, remis de sa blessure à la cheville et qui repris l’entraînement collectif depuis le début de la semaine.

Mais il n’imagine pas autre chose qu’une victoire. «On veut absolument gagner et c’est notre responsabilité contre une équipe de troisième division», a-t-il ajouté. Car tout autre résultat qu’une qualification face au 13e de National (3e division) aurait de très fâcheuses répercussions.