Angleterre-France, Tournoi des 6 Nations : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le XV de France affrontera l'Angleterre dimanche 10 février lors de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations. Un choc à suivre en direct sur France 2 à partir de 16h.

Un «Crunch» pour relancer la machine. Une semaine après son incroyable défaite à domicile, face au pays de Galles (19-24), alors qu’il menait 16-0, le XV de France se rend à Twickenham pour défier le XV de la Rose. Et la marche s’annonce bien plus haute que face aux Gallois.

«L’avantage, c’est qu’on a dû vite basculer sur autre chose, a expliqué Camille Lopez. Quand tu vois la performance des Anglais, tu n’as pas trop le temps de rester sur la frustration du pays de Galles.» Il faut dire que les Anglais, qui restaient sur un Tournoi 2018 catastrophique (5e place), semblent retrouvés. En atteste leur impressionnant succès en Irlande samedi (20-34).

Les Three Lions revanchards

Cependant, s’ils sont loin d’être favoris et qu’ils ne se sont plus imposés dans l’un des Temples du Rugby depuis 2007, les Bleus ne sont pas pour autant abattus. «On a envie de relever la tête, a lancé Felix Lambey. On vient de perdre contre les Gallois, on a perdu contre les Fidji en novembre… On ne peut avoir que du positif maintenant, on va faire un gros match.»

Mais pour y parvenir, les hommes de Jacques Brunel, qui dévoilera aujourd’hui son XV de départ, devront gommer leurs erreurs et se montrer très solides face au pack des Three Lions. «Parler d’un résultat, c’est impossible, a confié Louis Picamoles. Mais on se doit de ressortir avec de la fierté à la fin du match, la sensation d’avoir tout donné. Sur l’état d’esprit, les intentions, l’agressivité, on doit être capable de se montrer au niveau dans un environnement hostile.»

D’autant qu’ils seront très attendus par les joueurs d’Eddie Jones qu’ils avaient battu l’an dernier au stade de France, alors que personne ne s’y attendait. Les Tricolores ne diraient pas «non» à un nouvel exploit qui leur remettrait la tête à l’endroit.