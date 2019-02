PSG-Bordeaux, 24e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Leader du championnat, le PSG reçoit Bordeaux, ce samedi 9 février, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 17h sur Canal+.

Une première défaite en Championnat à Lyon (2-1), puis des prolongations pour éliminer Villefranche, club de National, en Coupe de France (0-3, a.p). Le club de la capitale ne s’est pas franchement rassuré à quelques jours seulement de son 8e de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de Manchester United. Une rencontre qui occupe déjà tous les esprits parisiens. «C’est normal d’avoir dans un coin de la tête ce match contre Manchester United, même si nous tentons d’avancer pas à pas. Mais nous pensons aux échéances importantes qui arrivent», a confié Marquinhos.

Le défenseur brésilien et ses coéquipiers ont pourtant encore un ultime rendez-vous avant de prendre la direction du nord de l’Angleterre avec la venue de la formation girondine, qui avait été la première à avoir pris un point contre Paris cette saison (2-2 à l’aller). Il ne sera pas de trop pour chasser les doutes nés d’un début d’année en dents de scie. Et ils se concentrent majoritairement dans l’animation offensive et l’entrejeu, alors que Thomas Tuchel sera contraint de se passer des services de Neymar (blessé) et que les dernières nouvelles de Marco Verratti ne sont guère rassurantes.

«Certains jouent trop»

Blessé à la cheville face à Guingamp (9-0), le milieu de terrain italien avait repris l’entraînement collectif en début de semaine, mais il a ressenti une nouvelle douleur. «Ce n’est pas un problème à sa cheville, a précisé le coach allemand. C’est autre chose, mais je ne sais pas encore quoi. On va attendre pour décider s'il peut jouer quelques minutes contre Bordeaux.» Une nouvelle défaillance de l’ancien joueur de Pescara réduirait ses chances de le voir à Old Trafford et serait un coup dur pour Tuchel.

Car l’autre souci du leader du championnat concerne la gestion de l’effectif avec l’accumulation des matchs et de la fatigue. «C’est difficile. Certains comme Marquinhos, Kehrer, Bernat, Di Maria, Draxler jouent trop» s’est agacé Tuchel. Devant ce constat, une question se pose inévitablement : doit-il aligner ses titulaires pour cette dernière répétition générale ou faire confiance aux remplaçants, qui ont déçu dans les grandes largeurs mercredi face aux Caladois et mis en lumière le manque de profondeur du banc du PSG ? Un choix qui pourrait s’avérer capitale pour la suite de la saison parisienne.