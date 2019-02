Prix de France, revanche du Prix d'Amérique : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Prix de France, considéré comme la revanche du Prix d'Amérique, aura lieu dimanche 10 février à l'hippodrome de Paris-Vincennes. La course sera diffusée sur Equidia avec un départ prévu à 16h25.

Onze chevaux s'affrontent sur les 2.100 mètres de la grande piste du temple du trot mondial. Belina Josselyn, lauréate du dernier Prix d'Amérique, verra sa tâche compliquée en raison du numéro (1) derrière l'autostart que lui a attribué le tirage au sort. Placée à la corde, la «ballerine de Vincennes» court en effet le risque de se faire enfermer au départ par une bonne partie du reste des engagés.

Bold Eagle sur son parcours de prédilection

6e il y a deux semaines, Bold Eagle sera forcément attendu sur un parcours qui lui sied à merveille : en 12 tentatives, l'élève de Sébastien Guarato s'est imposé à 9 reprises et a toujours terminé dans les deux premiers.

Pour sa première participation au Prix de France, le Suédois Readly Express dispose des attributs nécessaires pour frapper un grand coup. Guidé par son traditionnel pilote Björn Goop, le départ à l'autostart ne sera pas pour lui déplaire.

Très en vue lors du dernier Prix d'Amérique, Looking Superb et Davidson du Pont, entraînés comme Belina Josselyn par Jean-Michel Bazire, font également partie des prétendants à la victoire. Quant aux deux juments, Uza Josselyn et Billie de Montfort, elles viseront les accesssits.

Le pronostic de CNEWS pour le Prix de France

Looking Superb - Bold Eagle - Readly Express - Davidson du Pont - Billie de Montfort ou 10-6-5-9-8