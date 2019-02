Deux supporters de Southampton se font expulser pour s'être moqués d'Emiliano Sala face à Cardiff

Alors que Southampton accueillait Cardiff, ce samedi, dans le cadre du championnat anglais, des supporters des Saints se sont fait remarquer par un comportement inapproprié et irrespectueux.

Lors de cette rencontre -la première de Cardiff depuis la disparition d'Emiliano Sala- les fans de Southampton ont mimé l'avion, pour se moquer des circonstances de la mort de l'attaquant transféré du FC Nantes vers le club anglais.

A @SouthamptonFC fan was spotted mocking Emiliano Sala's death.





Keep an eye on the guy behind the one wearing the red shirt, right in the middle.pic.twitter.com/BSMyn0YxOP

— Nitwik Football (@NitwikFootball) 9 février 2019