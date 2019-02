Lyon perd à Nice (1-0) et laisse Lille s'échapper

En déplacement sur le terrain de Nice pour la 24e journée de Ligue 1, dimanche soir, les Lyonnais ont perdu (1-0) et laissent les Lillois prendre une option sur la place de dauphin. Les joueurs de Bruno Genesio sont maintenant à 6 points des Dogues.

Lors d'un match fermé, l'unique but de la rencontre a été inscrit sur un pénalty transformé par Rémi Walter à la 69e minute. L'arbitre de la rencontre, Mikael Lesage a eu besoin de la VAR pour valider la faute. A l'entrée de la surface de l'OL, Tanguy Ndombélé n'est pas parvenu à arrêter sa course et a déséquilibré Ignatius Ganago.

Une courte victoire qui suffit au bonheur des Niçois. Les hommes de Patrick Vieira se hissent à la 7e place avec 37 points, à égalité de points avec le quatrième, Montpellier. Devant les Héraultais, Lyon est troisième du classement avec 43 unités.