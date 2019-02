8es de finale aller de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Les 8es de finale aller de la Ligue des champions se tiennent le mardi 12, le mercredi 13, le mardi 19 et le mercredi 20 février. L’ensemble des rencontres est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur RMC Sport 1 et RMC Sport 2.

Mardi 12 février

21h : Manchester United-PSG sur RMC Sport 1



21h : AS Roma-Porto sur RMC Sport 2

Mercredi 13 février

21h : Ajax-Real Madrid sur RMC Sport 1



21h : Tottenham-Borussia Dortmund sur RMC Sport 2

Mardi 19 février

21h : Lyon-Barcelone sur RMC Sport 1



21h : Liverpool-Bayern Munich sur RMC Sport 2

Mercredi 20 février

21h : Atlético Madrid-Juventus Turin sur RMC Sport 1



21h : Schalke 04-Manchester City sur RMC Sport 2