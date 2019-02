Gianluigi Buffon veut rester au PSG la saison prochaine

A 41 ans, Gianluigi Buffon ne semble pas décidé à raccrocher les gants. Le portier italien, qui devrait être titulaire dans la cage du PSG pour affronter, ce mardi, Manchester United, envisage d’étendre son aventure dans la capitale d’une année supplémentaire.

Arrivé l’été dernier, après 17 saisons passées à la Juventus Turin, Buffon s’est parfaitement intégré au sein de l’effectif parisien de par son talent, son charisme et sa personnalité. Si bien qu’il a exprimé sa volonté de vivre une deuxième saison à Paris. «Il existe une option pour une année supplémentaire et j’espère signer cette prolongation», a-t-il confié au quotidien britannique The Telegraph avant d’ajouter : «Je suis satisfait et j’espère rester, car je sens que l’équipe et moi-même pouvons encore grandir l’année prochaine.»

Malgré avoir passé la quarantaine, l’âge n’a pas d’emprise sur lui. «C’est étrange, mais je suis jeune à l’intérieur de moi-même», a-t-il déclaré. Ses performances sont là pour en témoigner, lui qui a été souvent irréprochable à chaque fois qu’il a été aligné.

Buffon reste surtout motivé par volonté d’enfin soulever la Ligue des champions, qui fait encore défaut à son palmarès. «Pour moi, la Ligue des champions représentera toujours le plus haut niveau possible, la meilleure compétition à disputer, a indiqué le gardien, qui a perdu trois finales avec la Juve (2003, 2013 et 2015). Je remercie la Ligue des champions pour toutes les émotions qu’elle m’a données, mais j’espère avoir une autre opportunité de la gagner. Ce serait la fin parfaite pour ma carrière.» Une opportunité que seul le PSG semble pouvoir lui offrir.