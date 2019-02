Le mythique gardien anglais Gordon Banks s’est éteint

Le football a perdu l’une de ses légendes. Ancien mythique gardien de but anglais, Gordon Banks s’est éteint, dans la nuit de lundi à mardi, à l’âge de 81 ans.

«C’est avec une grande tristesse que nous annonçons que Gordon est décédé paisiblement dans la nuit», a écrit sa famille dans un communiqué, publié sur le site de Stoke City, l’un de ses anciens clubs. Selon plusieurs médias britanniques, le champion du monde souffrait d’un cancer d'un rein depuis décembre 2015.

Nommé gardien de l’année de la Fifa six années de suite de 1966 à 1971, Banks avait forgé sa légende avec son incroyable arrêt contre le Brésil sur une tête de Pelé lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique. Un réflexe héroïque considéré par les médias britanniques comme l'arrêt du siècle. «J’ai marqué un but mais Gordon Banks l’a arrêté», avait déclaré Pelé en rendant hommage au gardien.

Banks avait également participé au sacre de l’Angleterre en finale du Mondial 1966 à Londres contre l’Allemagne (4-2) avant que sa carrière internationale (73 sélections) ne soit arrêtée brutalement en 1972 en raison de la perte de la vue de son œil droit, des suites d'un accident de voiture. Surnommé «Banks of England», il raccrochera définitivement les gants un an plus tard et reste comme l’un des plus grands gardiens de l’Histoire du ballon rond.

Once a champion, always a champion



We are deeply sorry to hear of the death of @England World Cup winner @thegordonbanks.



He was one of the game's greatest goalkeepers, a provider of stunning World Cup memories & a gentleman.



Our thoughts are with his family & friends. pic.twitter.com/tsD4c71Ixt

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 12 février 2019