Pour Eric Cantona, Manchester United va «manger» le PSG

Eric Cantona n’a rien perdu de son sens de la formule. L’ancien numéro 7 et capitaine de Manchester United a livré, à sa manière, son pronostic pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions, ce mardi, entre les Red Devils et le PSG.

Et «Canto» n’est y pas allé avec le dos de la cuillère. Ou plutôt de la fourchette. Car pour le natif de Marseille, qui a évolué à l’OM, il n’y a aucun doute possible sur l’issue de cette rencontre. «Les Mancuniens vont manger les Parisiens comme je mange des grenouilles», a-t-il lâché sur son compte Instagram dans une mise en scène très théâtrale. En même temps, difficile d’imaginer autre chose de sa part pour avoir forgé en grande partie sa légende sous le maillot des Diables Rouges (1992-1997).

Eric Cantona et MU ont des raisons d’y croire. Non seulement Paris se présentera sans Neymar, ni Edinson Cavani, mais la formation britannique est totalement transfigurée depuis l’arrivée sur le banc d’Ole Gunnar Solskjaer à la place de José Mourinho.

Paul Pogba et ses coéquipiers restent sur une série de dix victoires et un match nul lors de leurs onze dernières rencontres et affichent une confiance à toute épreuve. Suffisant pour ne faire qu’une bouchée du PSG comme le prédit Cantona ? Réponse aux alentours de 23h.