16e de finale aller de la Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les 16es aller de finale de la Ligue Europa sont programmés, ce jeudi 14 février, avec notamment le déplacement d’Arsenal sur le terrain du BATE Borisov, celui de Chelsea à Malmö ou encore le choc entre la Lazio Rome et le FC Séville. L’ensemble des rencontres est à suivre à partir de 18h55 et 21h sur les chaînes du groupe RMC Sport.

18h55 : Rennes-Betis Séville sur RMC Sport 1 et RMC Story



18h55 : BATE Borisov-Arsenal sur RMC Sport 2



18h55 : Lazio Rome-FC Séville sur RMC Sport Live 5



18h55 : Galatasaray-Benfica sur RMC Sport Live 6



18h55 : Rapid Vienne-Inter Milan sur RMC Sport Live 7



18h55 : Olympiakos-Dynamo Kiev sur RMC Sport Live 8



18h55 : Krasnodar-Bayer Leverkusen sur RMC Sport Live 9

Ces rencontres diffusées à 18h55 sont également à suivre en multiplex sur RMC Sport 3.

21h : Malmö-Chelsea sur RMC Sport 1



21h : Celtic Glasgow-Valence sur RMC Sport 2



21h : Sporting Portugal-Villarreal sur RMC Sport Live 5



21h : FC Zurich-Naples sur RMC Sport Live 6



21h : Chakhtior Donetsk-Eintracht Francfort sur RMC Sport Live 7



21h : FC Bruges-RB Salzbourg sur RMC Sport Live 8



21h : Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb sur RMC Sport Live 9

Ces rencontres diffusées à 21h sont également à suivre en multiplex sur RMC Sport 3.

