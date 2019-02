NBA All-Star Game 2019 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C’est dans la ville de Charlotte que se tiendra le 68e «All-Star Game» de l’histoire de la NBA. Une rencontre opposant les meilleurs joueurs de la ligue à suivre dans la nuit de dimanche à lundi, à partir de 2h du matin sur beIN Sports et NBA League PASS.

Mais attention, les festivités commencent dans la nuit du vendredi au samedi avec, à 3h du matin, le «Rising Stars» - qui pourrait bien être le match le plus intéressant du week-end – opposant les meilleurs jeunes joueurs américains et internationaux. Les premiers seront coachés par Kyrie Irving, les autres par Dirk Nowitzki.

Recalé du All-Star Game (et franchement, c’est un scandale !) malgré les votes du public en sa faveur, Luka Doncic aura l’opportunité de briller dans cette rencontre où il sera associé à Ben Simmons, DeAndre Ayton ou encore Lauri Markkanen. En face, Donovan Mitchell, Jayson Tatum et Trae Young seront les joueurs à suivre. A noter que Lonzo Ball, blessé (encore), laissera sa place au rookie des Knicks de New York, Kevin Knox. Pour le plaisir, on vous remet ce tampon écraser sur la tête de son coéquipier d’un soir, Ben Simmons, mercredi dernier.

Kevin Knox DID. THAT. to Ben Simmons pic.twitter.com/g9hq4X6v0r — SportsCenter (@SportsCenter) February 14, 2019

Dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 2h du matin, ce sera au tour des trois épreuves majeures de tenir en haleine les téléspectateurs, à commencer par le Taco Bell Skills Challenge, où chaque joueur doit réaliser un parcours mêlant course/tirs/passes.

Le concours à trois points suivra, avec un niveau exceptionnel cette année. On va avoir droit à un duel entre les frères Curry notamment, qui devrait valoir le détour. Clin d’œil également à Dirk Nowitzki qui, pour son dernier « All-Star week-end », tentera de s’imposer dans la compétition pour la seconde fois de sa carrière après une victoire en 2006. Devin Booker est le tenant du titre. Perso, je mets un billet sur Buddy Hield.

Et enfin, le concours de dunks avec quatre participants que ne déchaînent pas forcément les passions sur le papier. Mais ceux qui ont déjà vu les exploits aériens de Miles Bridges ou Hamidou Diallo savent que le potentiel est là.

Au final, l’intérêt de ce concours repose sur l’originalité des dunks, la prise de risque des joueurs dans leurs tentatives, et leur capacité à réserver les meilleurs dunks pour la fin (et de les réussir assez rapidement, car rien n’est plus fatiguant qu’un gars qui rate, et rate encore, et s’épuise en nous épuisant aussi).

Allez, on se fait un petit medley des meilleurs dunks de chaque joueur, histoire de garder espoir que ça va bien se passer.

Miles Bridges (mon favori)

Dennis Smith Jr.

John Collins

Hamidou Diallo

Dans la nuit de dimanche à lundi, à partir de 2h du matin, ce sera le match des All-Stars tant attendu avec d’un côté la TEAM LeBron…

Et de l’autre la TEAM Giannis.

Alors, oui, on regrette que Luka Doncic ne soit pas là. Tout comme Rudy Gobert, qui méritait largement sa place dans ce match de gala. Mais ne boudons pas notre plaisir. L’an dernier, cette méthode de « Draft » avait plutôt permis de nous offrir une rencontre compétitive. Espérons que ce soit encore le cas cette saison.