OM-Amiens, 25e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

L’Olympique de Marseille reçoit Amiens, ce samedi 16 février, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 17h sur Canal+.

Dans l’intimité du vestiaire, les Marseillais n’ont pas abandonné leurs rêves de podium. Après une très longue période de disette, avec une seule victoire en huit rencontres de championnat, l’OM s’est remis à y croire grâce ses deux succès consécutifs contre Bordeaux (1-0) et à Dijon (1-2), même si le club olympien compte six points de retard sur la troisième place occupée par Lyon. Un début de série chère à Rudi Garcia que ses joueurs vont devoir entretenir lors de la venue du club picard pour ne pas voir leurs espoirs s’envoler.

«On ressent un gain de confiance depuis les deux derniers matchs, a indiqué Valère Germain. Avant, on avait des prestations encourageantes mais sans résultat. On espère désormais enchaîner une 3e victoire consécutive.» Une performance que l’attaquant marseillais et ses coéquipiers, qui pourront compter sur le retour de leurs supporters au Vélodrome, n’ont jamais réussi à réaliser depuis le début de la saison.

Mais trois nouveaux points demeurent primordiaux pour espérer recoller, alors qu’un calendrier copieux attendra ensuite Marseille avec un déplacement à Rennes, les réceptions de Saint-Etienne, puis Nice, et un voyage à Paris. «Avec une nouvelle victoire, on sera capable de rattraper devant ou en tout cas de ne pas être distancés, a déclaré l’entraîneur Rudi Garcia. Deux victoires, ce n'est pas suffisant pour dire qu'on est revenu dans la course complètement.» Une course à laquelle ils comptent se mêler au sprint final.