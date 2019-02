Edmilson, Abidal, Crosas… ces joueurs qui ont évolué à l'OL et au Barça

Alors que l'Olympique lyonnais et le FC Barcelone vont s'affronter en huitièmes de finale de la Ligue des champions, voici la liste des joueurs qui ont connu les deux formations.

Sonny Anderson

L'attaquant brésilien portera d'abord le maillot du FC Barcelone (1997-1999) avant d'atterrir sur les bords du Rhône pour faire les beaux jours du "nouveau" Lyon entre 1999 et 2003, pour 120 millions de francs (17,77 millions d'euros). Passé par l'OM et Monaco, Sonny Anderson disputera 161 matchs et inscrira 94 buts (2 titres de champions de France et une Coupe de la Ligue) avec les Gones. Il sera l'une des pièces maîtresses de la transformation de l'OL qui dominera la France pendant près de huit ans.

Edmilson

Il fait partie des Brésiliens qui ont marqué l'histoire de l'Olympique lyonnais. Arrivé en 2000 à Lyon, Edmilson sera associé quelques mois plus tard à son coéquipier Claudio Caçapa au sein de la défense centrale des Gones. Technique, solide, très bon dans les airs et balle au pied, il passera quatre saisons avant de rejoindre le FC Barcelone où il y restera jusqu'en 2008. Avec les Catalans, il remportera la Ligue des champions en 2006.

Ludovic Giuly

Pur produit de l'Olympique lyonnais, Ludovic Giuly a fait ses débuts professionnels avec les Gones entre 1994 et 1998. S'il ne gagnera pas de titre avec l'OL, le milieu de terrain offensif se fera plaisir avec le FC Barcelone entre 2004 et 2007 avec notamment une Ligue des champions en 2006.

Eric Abidal

Originaire de la région lyonnaise, Eric Abidal a mis du temps avant de pouvoir jouer dans le club de son coeur. Après Monaco et Lille, ce n'est qu'en 2004 qu'il rejoint l'OL. Il y évoluera jusqu'en 2007 décrochant trois titres de champion de France. Il rejoindra ensuite le FC Barcelone où il deviendra un véritable cadre et une légende. Il jouera chez les Catalans entre 2007 et 2013. Une aventure qui sera marquée par plusieurs titres mais aussi sa greffe du foie.

Marc Crosas

Ce n'est sûrement pas celui que les Lyonnais et Barcelonais se souviendront en premier. Formé à La Masia, Marc Crosas n'aura joué que trois petits matchs avec le FC Barcelone chez les professionnels. Il sera prêté à l'OL six mois en 2008, sur les conseils d'Eric Abidal. Mais ne s'imposera jamais et ne disputera que 12 rencontres.

Samuel Umtiti

Comme Karim Benzema avec le Real Madrid, Samuel Umtiti a été formé à l'OL avant d'aller s'imposer au FC Barcelone. Le défenseur central, champion du monde avec l'équipe de France en 2018, a fait ses débuts en 2012 avec les Gones. Il prendra la direction du Barça en 2016 et s'imposera comme titulaire aux côtés de Gérard Piqué.