Vidéo : le nouveau bijou d’André-Pierre Gignac au Mexique

André-Pierre Gignac a fêté la naissance de son cinquième enfant de la plus belle des manières.

Papa d’une petite fille en milieu de semaine, l’ancien marseillais a inscrit un doublé, dans la nuit de samedi à dimanche, dont une magnifique talonnade, pour offrir une nouvelle victoire aux Tigres face à Necaxa dans le tournoi de clôture du championnat mexicain (3-2).

A cinq minutes de la pause, l’attaquant français, brassard de capitaine au bras, a hérité du ballon dos au but avant de tromper le gardien adverse d’une imparable talonnade du pied droit pour ouvrir le score et inscrire son but 98e but au Mexique. Mais il n’en est pas resté là. A l’heure de jeu, Gignac a permis à son équipe de reprendre l’avantage d’une tête piquée, portant son compteur à 99 réalisations.

Trois ans et demi après son arrivée, André-Pierre Gignac, qui avait déjà terminé meilleur buteur de la phase régulière du tournoi d’ouverture (14 buts), n’est plus qu’à une longueur de la barre des 100 buts et trois du Mexicain Tomas Boy, meilleur buteur de l’histoire du club (102 toutes compétitions confondues). Il pourra s’en approcher, dès la semaine prochaine, lors du déplacement des Tigres sur le terrain du CF Atlas.