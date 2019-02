Lyon-Barcelone, 8e de finale aller de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Après avoir terminé à la deuxième place de son groupe, Lyon accueille le FC Barcelone, le mardi 19 février, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur RMC Sport 1.

L’OL pouvait difficilement espérer pire tirage pour son retour à ce stade de la compétition après sept ans d’absence. C’est un énorme défi qui attend les hommes de Bruno Genesio face à Lionel Messi, Luis Suarez, Ousmane Dembélé et compagnie, qui occupent la tête de la Liga. «Il faudra faire deux exploits, un à l’aller et un au retour, mais on peut le faire», a confié l’entraîneur lyonnais.

Au Groupama Stadium, comme au Camp Nou (mercredi 13 février), les Gones endosseront le costume d’outsider, qui semble tailler pour eux. Comme en témoigne leurs performances en phase de poules contre Manchester City, avec leur succès dans le nord de l’Angleterre (1-2) et leur nul à domicile (2-2). Mais ce sera un tout autre match face aux Blaugrana, en quête d'une sixième Coupe aux grandes oreilles le 1er juin prochain au Wanda Metropolitano (Madrid). «Barcelone, c’est une histoire plus importante que City en Coupe d’Europe et ça compte», a insisté Genesio.

Le Barça a surtout dans ses rangs un certain Lionel Messi, toujours aussi impressionnant et décisif. «On peut faire des plans mais, contre un génie comme Lionel Messi, ils sont déjoués, a indiqué le coach rhodanien . Et il y a d’autres grands joueurs au Barça. Il faut être à 100-150% contre eux.» Et même plus. Surtout lors de ce match aller où les Lyonnais seront privés de leur capitaine et maitre à jouer Nabil Fekir (suspendu).