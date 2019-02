Zinedine Zidane entraîneur de Chelsea l'été prochain ?

Après la Juventus Turin et Manchester United, c’est au tour de Chelsea de faire les yeux doux à Zinedine Zidane. Le Français pourrait atterrir à Londres prochainement.

Au repos depuis juin 2018, après avoir mené le Real Madrid à trois Ligue des champions consécutives, «Zizou» fera partie de la liste des techniciens que l’Europe voudra s’arracher l’été prochain. Reste simplement à savoir quel sera son point de chute.

Si depuis quelques mois, les rumeurs vont bon train (Juventus Turin, Manchester United, Bayern Munich), ce serait finalement Chelsea qui tiendrait la corde, à en croire The Sun. Le club londonien souhaiterait déjà remplacer Maurizio Sarri, arrivé l’été dernier en provenance de Naples. Après un départ tonitruant, le technicien accuse le coup et son Chelsea est moins fringuant. Les Blues restent sur trois revers à l’extérieur (2-0 contre Arsenal, 4-0 à Bournemouth et 6-0 face à Manchester City).

Hazard et 230 millions d'euros

Toutefois, Zinedine Zidane aurait fixé trois conditions aux Blues. La première concerne Eden Hazard. L’ancien n°10 de l’équipe de France souhaite conserver l’ancien joueur du Losc, qu’il voulait au Real Madrid. Chelsea va devoir «blinder» son contrat pour éviter qu’il se fasse la malle.

Zidane souhaiterait également avoir à disposition une enveloppe de 200 millions de livres (près de 230 millions d’euros) pour le prochain mercato estival et une influence sur le recrutement avec la directrice sportif du club londonien, Marina Garnovskaia.

Reste à savoir si les dirigeants de Chelsea seraient prêts à se séparer de Sarri sur qui ils misaient beaucoup et qui est considéré comme l'un des meilleurs techniciens actuels.